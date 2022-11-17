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مقتل ابتسام عواد من عين الأسد

تاريخ النشر: 17/11/2022 - 13:16

مقتل ابتسام عواد من عين الأسد
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

عُثر صباح اليوم، الخميس، على جثة ابتسام عواد (57 عاما) يشتبه بأنها قُتلت وعليها علامات عنف داخل منزلها في قرية عين الأسد بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، واعتقلت الشرطة نجلها (26 عاما) للتحقيق على خلفية جنائية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'آشير' تلقى بلاغا، الساعة 09:28، مفاده العثور على امرأة فاقدة للوعي في بيت بعين الأسد. وأقر الطاقم الطبي وفاة المرأة، في الستينيات من العمر".

وتواجدت قوات من الشرطة في المكان، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.

ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة فإن ابن الضحية، عُرف بأنه مدمن على المخدرات، طعنها في القسم العلوي من جسمها، لأسباب غير معروفة، ما أسفر عن مقتلها. وعثر أقارب المرأة على جثتها داخل المنزل، وأستدعى زوج الضحية الطواقم الطبية والشرطة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم؛ 93 قتيلا بينهم 11 امرأة، علمًا بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.

واقتُرفت هذه الجرائم، إلى جانب سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية في البلدات العربية، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة إلى القضاء.

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#عين الأسد
#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#جرائم قتل النساء
#ابتسام عواد

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