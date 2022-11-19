يافة الناصرة: مصرع الشاب كمال حمزة سرحان بحادث طرق قرب الزرازير

لقي الشاب كمال حمزة سرحان (30 عاما) من يافة الناصرة مصرعه فجر اليوم السبت، جرّاء وقوع حادث طرق بالقرب من الزرازير.

وأشار المتحدث بلسان نجمة داوود الحمراء إلى أن حادثا وقع عند انتصاف ليل الجمعة - السبت، بمنطقة الجلبوع وقع بين سيارتين على شارع رقم 7626 قرب مفرق نهلال.

حضرت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية ووصفت إصابته بالخطيرة، وأحيل المصاب لاستكمال العلاج إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا.

وأُعلن لاحقا عن وفاة الشاب بعد تعثر محاولات إسعافه.