5 إصابات واعتقال مطارد خلال اشتباكات مسلحة في جنين

أصيب 5 فلسطينيين بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة، صباح اليوم الإثنين، فيما اعتقلت المطارد راتب البالي بعد محاصرة منزل في "حي الهدف" ومطالبته بتسليم نفسه.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الهدف، وحاصرت بيت المطارد راتب البالي. ودارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المطارد راتب البالي بعد محاصرة بيته ومطالبته بتسليم نفسه. كذلك نشرت قوات الاحتلال قناصة على أسطح المنازل.

ونقلت وكالة "وفا" عن المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت الاعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم.

وتحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن 5 إصابات إحداها خطيرة وأخرى متوسطة و3 طفيفة.

ووصل إلى مستشفى ابن سينا التخصصي شاب يعاني إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن وتم إدخاله لغرف العناية المكثفة، وإصابتان طفيفتان في الكتف والقدم.

كما وصلت مستشفى جنين الحكومي، إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الصدر، وإصابة ثانية طفيفة.

وأعلنت وزارة الصحة أن أحد المصابين برصاص الاحتلال في جنين حالته حرجة وهو مصاب بالرصاص الحي في البطن.

وقالت كتيبة جنين، إنها تمكنت من استهداف آليات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر بالرصاص، والعبوات المتفجرة في منطقة "حي الهدف" في جنين.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا على مدخل جبع وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع وحدات "مستعربة"، عقب انتشارها في جبل ياروب الواقع بين عنزة وجبع، ونصبها كمائن بهدف اعتقال شبان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب المدينة، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.