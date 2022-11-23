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استشهاد الشاب محمد أبو كشك متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

تاريخ النشر: 23/11/2022 - 20:50

استشهاد الشاب محمد أبو كشك متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس
الشهيد الشاب محمد هشام محمد أبو كشك
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استشهد الشاب محمد أبو كشك، والذي يبلغ من العمر 22 عاما، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ، التي اقتحمت نابلس، قبيل انتصاف ليل أمس الثلاثاء، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات، أسفرت عن استشهاد الفتى أحمد شحادة (16 عاما)، وإصابة آخرين بجراح.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب جاء فيه: "استشهاد الشاب محمد هشام محمد أبو كشك (22 عاما) متأثرا بجروح خطيرة، بعد إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام نابلس ليلة أمس".

طاقم إطفاء يعمل على إخماد نيران اشتعلت في مركبة في محيط قبر يوسف

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، المنطقة الشرقية من نابلس، ليلة أمس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في المنطقة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بـ"وصول 5 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس"، موضحة طبيعة الإصابات بالقول: "إصابة برصاصة في القلب: حرجة جدا، وإصابة في البطن مع خروج الأمعاء: حرجة، وإصابة بقنبلة صوت في الرأس: مستقرة، وإصابة باليد: مستقرة، وإصابة في الساق: مستقرة"، لتعلن بعد ذلك بوقت وجيز، استشهاد الفتى شحادة.

واستهدفت قوات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالرصاص، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

الشهيد الفتى أحمد شحادة (16 عاما)

وقالت مجموعة "عرين الأسود"، في بيان: "جند العرين الآن يخوضون معركة العز والكرامة (مع قوات الاحتلال)... إلى جانب كتيبة بلاطة المظفرة... من الضاحية من ’عراق التايه’ من بلاطة من كل بقعه محيطة بقبر يوسف والمنطقة الشرقية ومستمرون".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير أمن الاحتلال، بيني غانتس، إن هناك "العديد من العناصر في المنطقة التي تحاول زعزعة الاستقرار، نحن نعمل ضدهم طوال الوقت على جميع الجبهات"، وهدد غانتس "منفذي الاعتداءات ومخططيها ومموليها"، على حد تعبيره، واعتبر أن "وقتهم محدود".

وأضاف "نحن منتشرون على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، ونعمل على زيادة النشاط الاستخباراتي، وتوسيع نطاق القوات في الميدان من أجل الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل".

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