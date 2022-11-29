الضفة الغربية: 4 شهداء خلال 12 ساعة

استشهد راني مأمون فايز أبو علي، من سكان بيتونيا، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم أنه نفذ عملية دهس ضد مجندة إسرائيلية على طريق 60 الاستيطاني قرب مستوطنة "كوخاف يعقوب" ما بين رام الله والقدس المحتلة، وبذلك ارتفع عدد الشبان الذين استشهدوا برصاص الاحتلال بالضفة خلال12 ساعة إلى 4 شهداء.

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3 شهداء في بيت أمر وكفر عين بنيران الاحتلال

وصباح اليوم استشهد الشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن ريماوي، بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر عين شمال قضاء رام الله.

وفي ساعات متأخرة من الليل، استشهد الشاب مفيد اخليل بعد إصابته بجروح حرجة إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحيّ على رأسه في بلدة بيت أمر قضاء الخليل.

وبذلك، استشهد 206 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، في الضفة الغربية ومدينة القدس، وقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في إحصائية نشرتها اليوم الثلاثاء، إن من بين الشهداء 154 فلسطينيا (بينهم أسيرة في السجون) ارتقوا في الضفة والقدس، بينما استشهد 52 في قطاع غزة بعدوان آب/ أغسطس 2022.

لحظة تنفيذ عملية الدهس التي أسفرت عن إصابة خطيرة لمجندة في جيش الاحتلال شرق رام الله pic.twitter.com/xAMDa31NgC — موقع عرب 48 (@arab48website) November 29, 2022

استشهاد فلسطيني أصاب مجندة دهسا قرب رام الله وأصيبت مجندة إسرائيلية (20 عاما)، بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة عند مستوطنة "كوخاف يعقوب"، جراء دهسها من قبل مركبة التي هربت من المكان. وفي بيان مقتضب للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جاء أن المصابة في عملية الدهس هي مجندة في الجيش الإسرائيلي في العشرينيات من عمرها، حيث يحقق الجيش في ملابسات عملية الدهس. وبلغت هيئة الشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة مواطن بجروح خطيرة جدا، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب رام الله، أعلن لاحقا عن استشهاده تأثرا بإصابته.

وعقب عملية الدهس، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بملاحقة المركبة من أجل اعتقال السائق الذي تم اعتراض مركبته وإطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مجندة إسرائيلية أصيب في عملية دهس، وتم إطلاق النار على سائق السيارة قرب بلدة مخماس بعد فر من المكان ولاحقته قوة خاصة من الجي وقامت بإطلاق النار عليه وإعدامه ميدانيا.

وقالت مراسلة الإذاعة الإسرائيلية أن منفذ العملية يدعى راني مأمون فايز أبو علي 45 عاما، وأب لخمسة أطفال، وهو من سكان بيتونيا، ولديه تصريح عمل في المنطقة الصناعية لمستوطنة "أريئيل".

المركبة التي نفذت بها عملية الدهس

وأطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني بشبهة تنفيذ عملية دهس قرب مفرق مخماس شمال شرق رام الله.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب الفلسطيني ترك ملقى بإصابة خطيرة في مركبته، فيما منعت قوات الاحتلال وصول الإسعاف الفلسطيني إليه.

وأفاد مراسل الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن قوة خاصة من الجيش قامت بمطاردة المركبة وتصفية المنفذ خلال محاولته الفرار باتجاه رام الله، فيما أكد بأن المجندة المصابة حالتها متوسطة الخطورة ونقلت للعلاج في مستشفى إسرائيلي.