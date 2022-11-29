استشهاد شاب برصاص الاحتلال في المغير قرب رام الله

استشهد الشاب رائد غازي النعسان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليرتفع بذلك عدد الشبان الذين استشهدوا برصاص الاحتلال بالضفة إلى 5 شهداء، خلال ساعات.

وأكدت وزارة الصحة في بيان مقتضب، "استشهاد شاب بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله".

الشهيد رائد غازي النعسان

وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن الشهيد رائد النعسان هو أسير محرّر، مشيرة إلى أن لديه شقيقان أسران في سجون الاحتلال كذلك.

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، كاظم حج محمد، إن "قوة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وأطلقت الأعيرة النارية صوب عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي للاقتحام، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي في الصدر".

وأضاف: "نُقل (الشهيد النعسان) على إثرها إلى عيادة طبية في بلدة ترمسعيا المجاورة، ومنها إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته".

وباستشهاد الشاب رائد النعسان، يرتفع عدد شهداء اليوم إلى خمسة، إذ استشهد الشاب مفيد محمد محمود اخليل (44 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الرأس، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، واستشهد كذلك الشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاما)، من بلدة بيت ريما، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله. كما استشهد الشاب راني مأمون فايز أبو علي، وهو من سكان بيتونيا، في وقت سابق اليوم، برصاص قوات الاحتلال، بزعم أنه نفذ عملية دهس ضد مجندة إسرائيلية على طريق 60 الاستيطاني، قرب مستوطنة "كوخاف يعقوب"، ما بين رام الله والقدس المحتلة.

من اليمين أعلى الصورة، الشهيدان؛ أبو علي، واخليل، وفي أسفل الصورة، الشهيدان الشقيقان ريماوي

وحدات إسرائيلية خاصّة تختطف شابا من جنين

وفي سياق ذي صلة، اختطفت وحدة خاصة من جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، شابًا من مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن "الوحدات الخاصة اختطفت شابا لا تزال هويته مجهولة، أثناء تواجده في محيط مدرسة حطين في مركز المدينة، وذلك بدعم من قوة من جيش الاحتلال كانت تتمركز على مدخل مدينة جنين".