  2. فلسطينيات
  3. أخبار

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في المغير قرب رام الله

تاريخ النشر: 29/11/2022 - 18:49

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في المغير قرب رام الله
خلال تشييع جثماني شهيدي بيت ريما (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استشهد الشاب رائد غازي النعسان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليرتفع بذلك عدد الشبان الذين استشهدوا برصاص الاحتلال بالضفة إلى 5 شهداء، خلال ساعات.

وأكدت وزارة الصحة في بيان مقتضب، "استشهاد شاب بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله".

الشهيد رائد غازي النعسان

وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن الشهيد رائد النعسان هو أسير محرّر، مشيرة إلى أن لديه شقيقان أسران في سجون الاحتلال كذلك.

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، كاظم حج محمد، إن "قوة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وأطلقت الأعيرة النارية صوب عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي للاقتحام، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي في الصدر".

وأضاف: "نُقل (الشهيد النعسان) على إثرها إلى عيادة طبية في بلدة ترمسعيا المجاورة، ومنها إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته".

وباستشهاد الشاب رائد النعسان، يرتفع عدد شهداء اليوم إلى خمسة، إذ استشهد الشاب مفيد محمد محمود اخليل (44 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الرأس، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، واستشهد كذلك الشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاما)، من بلدة بيت ريما، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله. كما استشهد الشاب راني مأمون فايز أبو علي، وهو من سكان بيتونيا، في وقت سابق اليوم، برصاص قوات الاحتلال، بزعم أنه نفذ عملية دهس ضد مجندة إسرائيلية على طريق 60 الاستيطاني، قرب مستوطنة "كوخاف يعقوب"، ما بين رام الله والقدس المحتلة.

من اليمين أعلى الصورة، الشهيدان؛ أبو علي، واخليل، وفي أسفل الصورة، الشهيدان الشقيقان ريماوي

وحدات إسرائيلية خاصّة تختطف شابا من جنين

وفي سياق ذي صلة، اختطفت وحدة خاصة من جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، شابًا من مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن "الوحدات الخاصة اختطفت شابا لا تزال هويته مجهولة، أثناء تواجده في محيط مدرسة حطين في مركز المدينة، وذلك بدعم من قوة من جيش الاحتلال كانت تتمركز على مدخل مدينة جنين".

بودكاست عرب 48

#استشهاد
#شهيد المغير
#رام الله
#الضفة الغربية
#الشهيد رائد غازي النعسان
#إسرائيل
#مقتل فلسطيني
#الجيش الإسرائيلي
#الاحتلال
#الشقيقان ريماوي
#بيت أمر
#بيت ريما
#جواد ريماوي
#ظافر ريماوي

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تشييع الشهداء الثلاثة ببيت ريما وبيت أمر
تشييع الشهداء الثلاثة ببيت ريما وبيت أمر

2022-11-29

عزل يعقوب قادري ووحدات القمع تنكل بالأسرى بـ"هداريم"
عزل يعقوب قادري ووحدات القمع تنكل بالأسرى بـ"هداريم"

2022-11-29

الضفة الغربية: 4 شهداء خلال 12 ساعة
الضفة الغربية: 4 شهداء خلال 12 ساعة

2022-11-29

الأكثر قراءة

مباريات اليوم التاسع في مونديال قطر

مباريات اليوم التاسع في مونديال قطر

2022-11-28
مونديال قطر: تعادل مثير بين الكاميرون وصربيا بثلاثية لكليهما

مونديال قطر: تعادل مثير بين الكاميرون وصربيا بثلاثية لكليهما

2022-11-28
مونديال قطر: البرازيل تهزم سويسرا وتحجز مقعدا بثمن النهائي

مونديال قطر: البرازيل تهزم سويسرا وتحجز مقعدا بثمن النهائي

2022-11-28
مونديال قطر: البرتغال تُسقط أوروغواي وتتأهل لثمن النهائي

مونديال قطر: البرتغال تُسقط أوروغواي وتتأهل لثمن النهائي

2022-11-28
مونديال قطر: غانا تسحق كوريا الجنوبية وتفرض نفسها في قمة المجموعة

مونديال قطر: غانا تسحق كوريا الجنوبية وتفرض نفسها في قمة المجموعة

2022-11-28