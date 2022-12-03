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دوي انفجار وسقوط قذيفة في "غلاف غزة"

تاريخ النشر: 03/12/2022 - 20:11

دوي انفجار وسقوط قذيفة في "غلاف غزة"
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

دوّت صافرات الإنذار مساء، السبت، في منطقة "غلاف غزة" فيما أبلغ عن انفجار نجم عن سقوط قذيفة في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة "ناحال عوز" شمال قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أولي له، بأن "صافرات الإنذار دوت في مناطق مفتوحة شمال قطاع غزة، فيما يتم التحقق من الحيثيات".

وجاء لاحقا عن الجيش الإسرائيلي، أنه "جرى إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع السكان في مستوطنتي "ناحال عوز" و"كفار عزة" دوي انفجار في المنطقة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القذيفة الصاروخية سقطت قرب جدار الفصل شمال القطاع المحاصر.

يتبع...

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#قطاع غزة
#غلاف غزة
#صافرات الإنذار

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