الاحتلال يصعد اعتداءاته: 4 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

استشهد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال، الخميس، في كل من مخيم جنين ومنطقة قرى شمال غرب رام الله، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين فجرا وخلال مواجهات اندلعت بين عدة قرى شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

والشهداء الأربعة الذي ارتقوا الخميس هم عطا ياسين شلبي (46 عامًا)، وطارق فوزي الدمج (29 عامًا)، وصدقي صديق زكارنة (29 عاما)، فيما استشهد الفتى ضياء محمد شفيق الريماوي (17 عاما) وهو في الصف الحادي عشر، واعتقلت قوات الاحتلال الفتى علي حيدر الريماوي، بعد إصابته بجروح حرجة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتداءاتها في الضفة، وأصدر الاحتلال أوامر لفرقة الضفة العسكرية، برفع حالة التأهب خلال الأيام المقبلة، تحسبا من تنفيذ عمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، ردا على العملية العسكرية في جنين التي نفذت فجر اليوم واستشهد خلالها ثلاثة شبان.

وباستشهاد الفتى الريماوي، مساء الخميس، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 221 شهيدًا بينهم 52 في قطاع غزة و165 في الضفة الغربية، و4 من الداخل الفلسطيني، وتؤكد مصادر رسمية فلسطينية أن العام الجاري 2022 يسجل أعلى حصيلة من الشهداء منذ نهاية الانتفاضة الثانية.

وفجر اليوم، الخميس، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشهداء شلبي والدمج وزكارنة من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، في كمين نصبته لهم، فيما أصابت رابعًا بجراح خطرة. وفي التفاصيل، أطلق جنود الاحتلال وابلاً من الرصاص الحي باتجاه الثلاثة بعد أن ترجلوا من سيارتهم قرب مقهى في مدينة جنين، حيث تم إطلاق رصاص كثيف عليهم استهدف الأجزاء العلوية من أجسادهم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنه "وصلت أخبار إلى الشبان تفيد بأنّ هناك قوات من الاحتلال في المدينة، فحضرت سيارة فيها شبان وترجل اثنان منهما، وقبل أن يطلقوا أي رصاص ويشتبكوا مع الاحتلال، فتح عليهم الجنود وابلاً من الرصاص في الأجزاء العلوية من أجسادهم على الرؤوس والصدور بشكل جنوني".

وأكدت المصادر أنه "بعد دقائق حضرت سيارة الإسعاف وحاولت مساعدتهم في نقل جثمان أحدهم، وخلال ذلك كان هناك أحد المواطنين يمر أسفل العمارة التي يسيطر عليها القناصة، فاستهدفوه بالرصاص بشكل عمودي ومكثف".

وفي مواجهات اندلعت بين عدة قرى شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية (بيت ريما، وعابود، ودير أبو مشعل) مع قوات الاحتلال، نصبت قوة من جيش الاحتلال كمينا للفتية الذين حاولوا التصدي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وأطلقت الرصاص باتجاههم فأصيب أربعة منهم بجروح، فيما استشهد الفتى الريماوي.

وأكدت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية في بيان صحافي، أنها أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى ضياء محمد شفيق الريماوي، حيث جرى نقل جثمانه إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، فيما لا تزال جراح الشاب الثاني الذي أطلق الاحتلال النار عليه خطيرة، حيث حوّل لأحد مستشفيات الداخل الفلسطيني.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيًا على الأقل خلال اقتحامها مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وتوزعت الاعتقالات ما بين مدن وقرى رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وشملت طلبة جامعات وصحافيين وأسرى محررين.

وأصيب العشرات من الشبان الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زبوبا غرب جنين شمال الضفة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال الناشط في لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل، فؤاد فضل العمور، بعد اقتحام قرية لتوانة بمسافر يطا.