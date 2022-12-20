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استشهاد الأسير المريض ناصر أبو حميد

تاريخ النشر: 20/12/2022 - 06:05

استشهاد الأسير المريض ناصر أبو حميد
الأسير الشهيد ناصر أبو حميد (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد الأسير ناصر أبو حميد (49 عاما) من مخيم الأمعري قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في مستشفى "أساف هروفيه"، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى، بحسب ما أعلنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء.

وظهر الإثنين، نقلت سلطات الاحتلال، الأسير أبو حميد وبشكل عاجل من سجن "الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه"، بعد تدهور خطير جدا طرأ على حالته الصحية ودخوله بغيبوبة.

وكانت هيئة شؤون الاسرى والمحررين قد حذرت من استشهاد الأسير أبو حميد، في أي لحظة، كون الاحتلال يتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحقه وترك السرطان يأكل جسده، ودون أن تنظر في طلبات الإفراج عن الأسير بسبب ظرفه الصحي الصعب، ليلحق بركب شهداء الحركة الأسيرة.

وبدأ الوضع الصحي للأسير بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين بأنه مصاب بورم في الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان"، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة.

ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها بعد انتشار المرض في جسده.

يذكر أن الشهيد الأسير أبو حميد كان محكوما بالسجن المؤبد سبع مرات و50 عاما. وتعرض للاعتقال الأول قبل انتفاضة الحجارة عام 1987 وأمضى أربعة أشهر، وأعيد اعتقاله مجددا وحكم عليه بالسجن عامين ونصف، وأفرج عنه ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990.

وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد، أمضى من حكمه أربع سنوات، حيث تم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله لاحقا وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وحمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها العسكرية وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن جريمة استشهاد الأسير أبو حميد، مطالبا العالم والمجتمع الدولي بوقف المجزرة الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في ترك الأمراض القاتلة ترتع في أجسادهم بلا حسيب أو رقيب.

بودكاست عرب 48

#الأسير الشهيد
#نأصر أبو حميد
#الحركة الأسيرة
#سجون الاحتلال
#الإهمال الطبي

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