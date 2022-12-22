مقتل شاب من الناصرة في جريمة إطلاق نار بحيفا

قُتل شاب من الناصرة في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 14:41، عن مصاب في حادثة عنف بشارع 'شبيرا' في حيفا. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية للمصاب (30 عاما) وهو بحالة خطيرة وفاقد للوعي مع إصابات مخترقة".

وجاء في بيان لاحق من المؤسسة أن الشاب فارق الحياة متأثرا بإصابته الحرجة.

من موقع إطلاق النار في حيفا، حيث قُتِل شاب من الناصرة إثر إصابته بالرصاص pic.twitter.com/0qHn7k1FzY — موقع عرب 48 (@arab48website) December 22, 2022

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين. ووفقا للشرطة فإن خلفية الجريمة جنائية، والضحية شاب من الناصرة، أطلق جان مجهول النار وأصابه في رأسه وهو جالس داخل مطعم.

وفي السياق، قتل الشاب محمد زيتونة من يافا، متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار بالمدينة، مساء أمس الأربعاء. واعتقلت الشرطة شخصا يهوديا من "هود هشارون" للاشتباه في ارتكابه الجريمة، وادعت أن خلفية الجريمة "قيد التحقيق".

من مكان الجريمة بحيفا، اليوم (تصوير الشرطة)

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء ومعاقبتهم.

وكان آخر ضحايا جرائم القتل، الشاب أمير سامي الزيادنة (25 عاما) من رهط من جراء جريمة إطلاق نار في المدينة فجر اليوم، الأربعاء، وقبلها بساعات قُتل الشاب فراس الهيب من الناصرة، وابنه الرضيع فارس الذي يبلغ من العمر عامين في جريمة إطلاق نار، ارتكبت أمام منزله في المدينة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 104 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي، في رقم قياسي غير مسبوق.