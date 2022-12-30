قتيل بجريمة إطلاق نار في باقة الغربية

قتل شاب في جريمة إطلاق نار ارتكبت قبيل منتصف ليل الخميس - الجمعة في مدينة باقة الغربية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 107 قتلى.

وفي وقت سابق، مساء الخميس، أصيب شاب بالعشرينات من عمره، بجروح وصفت بـ"الخطيرة"، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة أم الفحم.

وذكرت مصادر محلية لمراسل "عرب 48" أن ملثمين أقدموا على استهداف الشاب خلال تواجده في صالون للحلاقة في حي المحاجنة في المدينة، بعد أن ترجلوا من مركبة سرعان ما عادوا إليه ولاذوا بالفرار.

ونُقل المصاب من أم الفحم، وهو في حالة "حرجة وغير مستقرة"، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج، وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية له، بحسب ما أفادت الطواقم الطبية، في بيان.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن عناصرها وصلوا إلى موقع الجريمة في أم الفحم، وقالت إنها شرعت بالتحقيق في ملابساتها، دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين أو الكشف عن خلفية الجريمة.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، نحو 107 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.