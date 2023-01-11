رسميا: أذربيجان تُعيّن مختار محمدوف سفيرا لدى إسرائيل

أصدر الرئيس الأذربيجاني، إلهام عليف، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين السياسي مختار محمدوف، في منصب أول سفير أذربيجاني لدى إسرائيل، بحسب ما أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج).

وذكرت الوكالة أن "الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أصدر قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير في إسرائيل لأول مرة"، وتابعت أن القرار ينص على على توظيف مختار محمد أوغلو محمدوف، في منصب سفير أذربيجان فوق العادة والمفوض لدى دولة إسرائيل".

والسفير فوق العادة هي مرتبة دبلوماسية هي الأعلى في مراتب السفراء؛ تـُمنح عادة لشخص مكلف بمهام خاصة لبلده لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية، وتمكّنه غالبا من إمكانيات استثنائية لأداء مهمته.