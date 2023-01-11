الجنيه المصري يسجل هبوطا آخر مقابل الدولار وتوقعات بمزيد من التراجع

وصل سعر الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، إلى 29 جنيها مصريا وذلك بالتزامن مع توقُّع مؤسسة "غولدمان ساكس" المالية العالمية، المزيد من انخفاض سعر صرف الجنيه بعد إعلان صندوق النقد تعهدات مصر بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ورفع أسعار الوقود.

وبلغ سعر الصرف في البنك الأهلي الحكومي وهو أكبر البنوك المصرية" 28.85 جنيها للدولار في بداية التعاملات، بينما تخطى 29 جنيها في بنوك خاصة.

وأشار البنك الأهلي، يوم أمس الثلاثاء، في مذكرة للعملاء، نشرتها "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأربعاء، إنّ "عدم وجود تدفقات كبيرة من دول الخليج والقدرة المحدودة للبنك المركزي المصري على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق، يعني ضمنيا المزيد من تراجع الجنيه، وزيادات في الأسعار في الأيام المقبلة".

وأوضح البنك إلى أنه رغم الانخفاض الجديد بداية العام الحالي في سعر الجنيه لتعديل لتقريب السعر الرسمي من سعر السوق السوداء "الموزاية"، فإنّ "التعديل لم يكتمل بعد، وأنه يجب أن يستمر بشكل كبير قبل استعادة توازن العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية".

وفي مذكرة البنك أكد أنّ "الجنيه ربما يحتاج إلى الوصول إلى الانخفاض الذي تنطوي عليه السوق الموازية. وفي حين أنّ الجنيه وصل إلى مستوى 27.70 جنيه للدولار في الوقت الحالي، فإنّ السعر الموازي وفقا لمتوسط السعر اليومي أقرب إلى 35 جنيها للدولار كما أن سعر الصرف المعمول به في سوق الذهب يبلغ نحو 33 جنيها للدولار".

ولكن من جهة أخرى، يتوقع البنك أيضًا أن يمر الجنيه بنفس المراحل التي مر بها عند التعويم الأول عام 2016 عندما انخفض بشدة أمام الدولار ثم عاد لسعر عادل بعد ذلك عندما استوعبت السوق الصدمة.

وذكر البنك أن "زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ، سيجعل الجنيه أقرب إلى قيمته العادلة، على المدى المتوسط إلى الطويل".