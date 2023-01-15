مصرع مسن جراء حريق بشقة سكنية بالقدس

لقي المسن الفلسطيني فاروق الطبري، مصرعه بعد ظهر اليوم الأحد، جراء حريق شب في عمارة سكنية بحي وادي الجوز في القدس المحتلة.

وبحسب طواقم الإسعاف، فإن طواقم طبية أقرت وفاة المقدسي في المكان، بعد أن تم إخراجه من داخل شقة سكنية شب فيها الحريق وهو يعاني من حروق في كافة أنحاء جسده.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن إصابات جراء حريق في وادي الجوز، حيث تم استدعاء طواقم الإطفاء والإنقاذ التي عملت على إخماد النيران بعمارة سكينة مؤلفة من طابقين.

وعملت 5 سيارات إطفاء على إخماد النيران، وخلال ذلك عثر رجال الإطفاء والإنقاذ على شخص مسن داخل الشقة، حيث تم تخليصه وهو يعاني من حروق خطيرة جدا، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته.

وتحق الشرطة بالتعاون مع طواقم الإطفاء والإنقاذ في أسباب اندلاع الحريق.