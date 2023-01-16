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إصابات خلال اقتحام الاحتلال ليعبد واعتداءات للمستوطنين

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 23:10

إصابات خلال اقتحام الاحتلال ليعبد واعتداءات للمستوطنين
خلال مواجهات سابقة مع الاحتلال في الضفة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضافت أن "جنود الاحتلال تعمدوا إطلاق قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين وممتلكاتهم"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي سياق ذي صلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الإثنين، شابا من قرية عانين، غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية أن الاحتلال اعتقل الشاب باهر طلعت ياسين، بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم.

مستوطنون يهاجمون مركبات في حوارة وقرب المغير

وهاجم مستوطنون، مساء الإثنين، مركبات فلسطينية بالحجارة في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا المركبات قرب دوار سلمان الفارسي على أطراف بلدة حوارة، ما أدى لتضرر عدد منها.

وأضاف دغلس أن مستوطنا حاول دهس أحد الصحافيين خلال تغطيته الأحداث والاعتداءات، إضافة إلى إغلاق الطريق المؤدي من حوارة إلى قلقيلية لعدة ساعات.

كما هاجم مستوطنون، مساء الإثنين، مركبات على الشارع الرئيسي قرب قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وقالت مصادر محليّة إن مستوطنين هاجموا المركبات المارة بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما أغلقت قوات الاحتلال الطريق في الاتجاهين.

واستولى مستوطنون، الإثنين، على قطيع أغنام يعود لفلسطينيين.

وقال مسؤول منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، المحامي حسن مليحات، في بيان، إن مجموعة من المستوطنين قرب أريحا، هاجمت فتاة من تجمع عين العوجا، أثناء رعيها قطيعا من الأغنام واستولت عليه. وأشار إلى أن المستوطنين اعتدوا على الفتاة قبل فرارها.

وقال المحامي محمود غوانمة، من تجمع عين العوجا، إن المستوطنين "استولوا على قطيع أغنام مؤلف من 90 رأسا، في مرعى واقع بين تجمع عين العوجا ومنطقة المعرجات، بعد أن هاجموا الفتاة التي كانت ترعى القطيع، مستغلين غياب والدها".

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