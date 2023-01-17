مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام قوّاته نابلس

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، وكذلك بلدة يعبد، في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة شاب، واعتقال آخر بعد الاعتداء عليه.

واقتحمت دوريات الاحتلال المنطقة الشرقية في المدينة، وانتشرت في محيط مقام يوسف، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن "إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال قرب مخيم بلاطة شرق نابلس".

لحظة اعتداء أحد عناصر #الاحتلال_الإسرائيلي على شاب في منطقة الضاحية في #نابلس، واعتقاله

التفاصيل كاملة حول الاقتحام: https://t.co/JoiEq7njs0 pic.twitter.com/et7wpnMzKD — موقع عرب 48 (@arab48website) January 17, 2023

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت شابا، وحاولت دهس آخر بإحدى آلياتها، بمنطقة الضاحية في نابلس".

من منطقة الضاحية في نابلس، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال pic.twitter.com/CbBkeqLZkP — موقع عرب 48 (@arab48website) January 17, 2023

وذكرت أن "الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من حاجز حوارة وبيت فوريك إلى المنطقة الشرقية لمدينة نابلس".

لحظة تفجير عبوة ناسفة (كوع) في آلية عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها المنطقة الشرقية لمدينة نابلس pic.twitter.com/zZNXUZsVcn — موقع عرب 48 (@arab48website) January 17, 2023

كما عمد جيش الاحتلال إلى إغلاق شارع عمان، المؤدي إلى قبر يوسف، بالسواتر الترابية، بالإضافة إلى استهداف الطواقم الصحافية بقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال تغطيتها اقتحام المنطقة الشرقية.

خلال استهداف جرافة عسكرية لجيش #الاحتلال بالزجاجات الحارقة في المنطقة الشرقية في #نابلس

الخبر كاملا: https://t.co/JoiEq7njs0 pic.twitter.com/pofxxpABw5 — موقع عرب 48 (@arab48website) January 17, 2023

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر"، بأن طواقمها "نقلت إصابة بقنبلة غاز في القدم إلى مستشفى رفيديا في المواجهات المتواصلة في نابلس".

قوات الاحتلال تقتحم يعبد

وفي سياق ذي صلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس pic.twitter.com/aXvXiId5mj — موقع عرب 48 (@arab48website) January 17, 2023

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى الى إندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد والقرى المجاورة.

لحظة تفجير عبوة ناسفة (كوع) في آلية عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها المنطقة الشرقية لمدينة نابلس pic.twitter.com/zZNXUZsVcn — موقع عرب 48 (@arab48website) January 17, 2023

وأكدت أن قوات الاحتلال تواصل لليوم الثاني على التوالي، إغلاق البوابة العسكرية عند قرية "أم الريحان"، وتمنع أهالي قرى خربة الرعدية، وأم الريحان، وظهر المالح، التي تقع داخل جدار الفصل العنصري، من الدخول أو الخروج.

وكانت قوات الاحتلال قد حولت منزل المواطن يونس حسن زيد في قرية طورة الشرقية المجاورة إلى نقطة مراقبة عسكرية، ما أدى إلى تقييد حركة عائلته.