إصابة حرجة لعامل صعقا بالكهرباء في عسقلان

تعرض شاب، يبلغ 23 عاما من العمر، من الضفة لصعقة كهربائية ووصفت حالته بالحرجة خلال عمله في ورشة بناء بعسقلان (أشكلون)، اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للعامل، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المضمد، أحمد أبو مخ إن "العامل كان داخل ورشة البناء وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش ثم نقلناه إلى المستشفى بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إبلاغ مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 73 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022.

وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.