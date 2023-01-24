إصابة شابين دهستهما مركبة عسكرية للاحتلال قرب جنين

أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة إثر تعرضهما للدهس عمدا من قبل مركبة عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب محافظة جنين، مساء الثلاثاء.

وأفاد مستشفى "ابن سينا" في جنين، بأنه استقبل شابين إثر تعرضهما للدهس من قبل قوات الاحتلال، حيث وصفت حالة أحدهما بالخطيرة وجرى إدخاله إلى غرفة العمليات.

ووصفت حالة المصاب الآخر بالمتوسطة وهو يعاني من خدوش وجروح في أنحاء جسده.

وجاء في التفاصيل، أن آلية عسكرية لجيش الاحتلال طاردت شابين من جنين كانا يستقلان دراجة نارية، ودهستهما بصورة متعمدة بالقرب من مفترق قرية عرانة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح مختلفة ورضوض في الرأس والوجه.

وفي جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عورتا تمهيدا لاقتحام المستوطنين لمقامات دينية فيها، مساء الثلاثاء.

واقتحمت عدة آليات عسكرية للاحتلال عورتا، لتأمين الحماية للمستوطنين الذين أعلنوا اقتحام مقامات في البلدة لأداء طقوس تلمودية.

وأشعل شبان الإطارات المطاطية وأغلقوا طرقا لإعاقة اقتحام المستوطنين، فيما استهدفت قوات الاحتلال الصحافيين واعتدت على عدد منهم وحطمت معداتهم.