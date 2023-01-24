عرب ٤٨ يتجدد
  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابة شابين دهستهما مركبة عسكرية للاحتلال قرب جنين

تاريخ النشر: 24/01/2023 - 23:28

إصابة شابين دهستهما مركبة عسكرية للاحتلال قرب جنين
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شابان بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة إثر تعرضهما للدهس عمدا من قبل مركبة عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب محافظة جنين، مساء الثلاثاء.

وأفاد مستشفى "ابن سينا" في جنين، بأنه استقبل شابين إثر تعرضهما للدهس من قبل قوات الاحتلال، حيث وصفت حالة أحدهما بالخطيرة وجرى إدخاله إلى غرفة العمليات.

ووصفت حالة المصاب الآخر بالمتوسطة وهو يعاني من خدوش وجروح في أنحاء جسده.

وجاء في التفاصيل، أن آلية عسكرية لجيش الاحتلال طاردت شابين من جنين كانا يستقلان دراجة نارية، ودهستهما بصورة متعمدة بالقرب من مفترق قرية عرانة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح مختلفة ورضوض في الرأس والوجه.

وفي جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عورتا تمهيدا لاقتحام المستوطنين لمقامات دينية فيها، مساء الثلاثاء.

واقتحمت عدة آليات عسكرية للاحتلال عورتا، لتأمين الحماية للمستوطنين الذين أعلنوا اقتحام مقامات في البلدة لأداء طقوس تلمودية.

وأشعل شبان الإطارات المطاطية وأغلقوا طرقا لإعاقة اقتحام المستوطنين، فيما استهدفت قوات الاحتلال الصحافيين واعتدت على عدد منهم وحطمت معداتهم.

بودكاست عرب 48

#جنين
#عرانة
#الاحتلال
#قوات الاحتلال

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

40 أسيرا يواجهون العزل الانفرادي في سجون الاحتلال
40 أسيرا يواجهون العزل الانفرادي في سجون الاحتلال

2023-01-24

السلطة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تخرب جهود بناء الثقة
السلطة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تخرب جهود بناء الثقة

2023-01-24

الاحتلال يحتجز جثامين 17 شهيدا من محافظة جنين
الاحتلال يحتجز جثامين 17 شهيدا من محافظة جنين

2023-01-24

الأكثر قراءة

عرعرة: الشرطة تقتحم منزل الأسير المحرر كريم يونس وتقتاد زوجة شقيقه للتحقيق

عرعرة: الشرطة تقتحم منزل الأسير المحرر كريم يونس وتقتاد زوجة شقيقه للتحقيق

2023-01-23
حالة الطقس: استمرار انحباس الأمطار وأجواء دافئة

حالة الطقس: استمرار انحباس الأمطار وأجواء دافئة

2023-01-23
فلسطينيون يصدون اقتحام أعضاء الليكود والمستوطنين للخان الأحمر

فلسطينيون يصدون اقتحام أعضاء الليكود والمستوطنين للخان الأحمر

2023-01-23
المستشارة القضائية بصدد البحث في تنحية نتنياهو إثر تناقض مصالح

المستشارة القضائية بصدد البحث في تنحية نتنياهو إثر تناقض مصالح

2023-01-23
زوجة الأسير وليد دقة: حالته جيدة ولا تطور باستثناء آلام مرحلة العلاج

زوجة الأسير وليد دقة: حالته جيدة ولا تطور باستثناء آلام مرحلة العلاج

2023-01-23