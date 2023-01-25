عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

قتيلان ومصابون طعنا بسكين بهجوم في قطار بألمانيا

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 18:31

قتيلان ومصابون طعنا بسكين بهجوم في قطار بألمانيا
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل شخصان على الأقلّ، وأُصيب آخرون، في هجوم بسكين في قطار إقليمي بشمال ألمانيا، بحسب ما أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، والتي ذكرت أنه تم توقيف مرتكبه.

وقال متحدث باسم شرطة فلنسبورغ، إن الهجوم وقع بعد ظهر اليوم، على قطار إقليمي بين هامبورغ ومدينة كيل في ولاية شليسفيغ هولشتاين.

يأتي ذلك فيما قُتل 3 أشخاص، أمس الثلاثاء، في ولاية واشنطن الأميركية، في حادث إطلاق نار، فيما أقدم المنفذ على الانتحار بإطلاق النار على نفسه في حادث وصفته الشرطة الأميركية بأنه اعتداء عشوائي.

وتأتي هذه الجريمة في أعقاب عمليتي إطلاق نار جماعيتين مماثلتين في كاليفورنيا أوقعتا منذ السبت الماضي، 18 قتيلا.

بودكاست عرب 48

#ألمانيا
#مقتل
#طعن
#هجوم بسكين
#هامبورغ
#كيل
#شليسفيغ هولشتاين
#germany
#knife attack
#فلنسبورغ

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انفجار مرفأ بيروت: البيطار يرفض التنحي وعويدات يتّهمه بـ"التمرّد على القضاء"
انفجار مرفأ بيروت: البيطار يرفض التنحي وعويدات يتّهمه بـ"التمرّد على القضاء"

2023-01-25

الإسلاموفوبيا وآثارها على السياسة الهندية الخارجية
الإسلاموفوبيا وآثارها على السياسة الهندية الخارجية

2023-01-25

إيران تفرض عقوبات جديدة على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
إيران تفرض عقوبات جديدة على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

2023-01-25

الأكثر قراءة

بن غفير يحذّر من

بن غفير يحذّر من "حارس الأسوار 2": سيُشكَّل "الحرس الوطنيّ"

2023-01-24
حالة الطقس: أجواء مشمسة وجافة حتى الجمعة

حالة الطقس: أجواء مشمسة وجافة حتى الجمعة

2023-01-24
نتنياهو يجري مباحثات مع الملك عبد الله في الأردن

نتنياهو يجري مباحثات مع الملك عبد الله في الأردن

2023-01-24
الكنيست يصادق على

الكنيست يصادق على "القانون النرويجي" الموسع

2023-01-24
مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات ببلاطة ونابلس

مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات ببلاطة ونابلس

2023-01-24