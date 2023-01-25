قتيلان ومصابون طعنا بسكين بهجوم في قطار بألمانيا

قُتل شخصان على الأقلّ، وأُصيب آخرون، في هجوم بسكين في قطار إقليمي بشمال ألمانيا، بحسب ما أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، والتي ذكرت أنه تم توقيف مرتكبه.

وقال متحدث باسم شرطة فلنسبورغ، إن الهجوم وقع بعد ظهر اليوم، على قطار إقليمي بين هامبورغ ومدينة كيل في ولاية شليسفيغ هولشتاين.

يأتي ذلك فيما قُتل 3 أشخاص، أمس الثلاثاء، في ولاية واشنطن الأميركية، في حادث إطلاق نار، فيما أقدم المنفذ على الانتحار بإطلاق النار على نفسه في حادث وصفته الشرطة الأميركية بأنه اعتداء عشوائي.

وتأتي هذه الجريمة في أعقاب عمليتي إطلاق نار جماعيتين مماثلتين في كاليفورنيا أوقعتا منذ السبت الماضي، 18 قتيلا.