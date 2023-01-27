الضفة: إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب فلسطينيون بالرصاص وحالات اختناق في مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

في بلدتي بيتا جنوب نابلس وبيت دجن إلى الشرق، أصيب مواطنون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع إثر مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 54 إصابة وقعت خلال المواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد يوسف محيسن (22 عاما).

وجاء في التفاصيل، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع نحو المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال.

وقال الناشط الإعلامي، محمد عوض، إن "المواجهات اندلعت على مدخل البلدة، عقب مسيرة غاضبة انطلقت بعد صلاة الجمعة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا في جنين ومخيمها، وأسفرت عن استشهاد 9 مواطنين وجرح آخرين"؛ حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن "قوات الاحتلال اعتلت أسطح المنازل، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق".

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي انطلقت تنديدا بالمجزرة التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا في جنين ومخيمها، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها 3 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق.

وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال.

ونقلت "وفا" عن مدير البلدية، تيسير أبو مفرح، قوله إن "المواجهات تركزت في منطقة خربة تقوع على المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا".

واستشهد 9 أشخاص، بينهم مسنة، وأُصيب 20 بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، أمس الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

وشهداء عدوان الاحتلال في مخيم جنين، التسعة، هم: الشهيد عبد الله مروان الغول (18 عاما)، والشهيد معتصم محمود أبو الحسن (40 عاما)، والشهيد وسيم أمجد عارف الجعص (22 عاما)، والشهيد نور الدين سامي غنيم (25 عاما)، والشهيد محمد سامي غنيم (28 عاما)، والشهيد محمد محمود صبح (30 عاما)، والشهيد صائب عصام زريقي (24 عاما)، والشهيد عز الدين ياسين صلاحات (22 عاما)، والشهيدة ماجدة عبيد (61 عاما).