مصرع رجل إثر حريق في إكسال

أقرّ الطاقم الطبي وفاة رجل (60 عاما) متأثرا بحروق واستنشاقه للدخان داخل بيت في قرية إكسال، بعد ظهر اليوم الخميس.

من المكان في إكسال، اليوم

لقي شخص مصرعه، اختناقا إثر استنشاقه دخانا إثر حريق، على ما يبدو، داخل منزل في قرية إكسال اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات في منطقة الجلبوع 101 تلقى بلاغا، الساعة 13:24، حول العثور على رجل وهو فاقد الوعي داخل منزل في إكسال، وأقرّ الطاقم الطبي وفاة المصاب (60 عاما) متأثرا بحروق واستنشاقه للدخان".

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأن طواقم إطفاء وإنقاذ وصلت إلى المكان بعد بلاغ وصل لبدالة رقم 102 عن مبنى، على ما يبدو، كان ينبعث منه دخان.

وأضاف أن الطواقم وصلت إلى المكان وتبين أن شخصا لقي مصرعه، وعدم وجود حريق ساعة وصول الطواقم.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.