قتيل ومصابون بعملية إطلاق نار ودهس في تل أبيب.. وإصابة المنفذ

قُتل شخص وأُصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، من جراء عملية إطلاق نار ودهس، نُفِّذت في مدينة تل أبيب، مساء اليوم، الجمعة، وتمّ "تحييد" منفذها، الذي قالت تقارير إنه من كفر قاسم من أراضي 48، مشيرة إلى أنه مصاب بجراح خطيرة.

يأتي ذلك فيما كان متطرفون يهود من عصابة "تدفيع الثمن" الإرهابية، قد اعتدوا فجر الجمعة، على مدينة كفر قاسم، وأحرقوا سيارات للأهالي، وخطّوا عبارات عنصرية معادية للعرب؛ كما يأتي بعد مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بعملية إطلاق نار، نُفّذت في الأغوار، في وقت سابق الجمعة.

ونُفِّذت العملية في مكانين على الأقل في تل أبيب، وأُصيب فيها 6 أشخاص، أُقرت وفاة أحدهم في المكان، بعد فشل محاولات طواقم الإنقاذ، الإبقاء على حياته. وزعمت القناة الإسرائيلية 12، أنه سائح أجنبيّ، كما لفتت إلى أنه من بين المصابين الآخرين؛ 3 بريطانيين، وإيطاليّ.

وبعيد تنفيذ العملية بوقت وجيز، أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتجنيد كافة قوات "حرس الحدود" في الشرطة، كما أوعز بتعزيز قوات الجيش.

ومن بين المصابين الخمسة، 3 أشخاص أُصيبوا بجراح متوسطة، وآخران أُصيبا بجراح طفيفة، بحسب ما أفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن "سلاح المنفذ بدائيّ الصنع"، مشيرة إلى أنه قد "تعطّل أثناء إطلاق النار"، ما حال دون استمرار استخدامه من قبل المنفذ، بحسب ما نقلت عن شهود عيان.

وأفاد شهود عيان من كفر قاسم بأن مجموعة من الإرهابيين اليهود، قامت في ساعات الليل المتأخرة بالاعتداء على سيارات لمواطنين من سكان المدينة، وقاموا بإحراقها، وكتابة عبارات معادية للعرب، وتسببوا بأضرار في الممتلكات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها متطرفون يهود على كفر قاسم، فقد أقدم مستوطنون من عصابة ما تسمى "تدفيع الثمن" في شباط/ فبراير 2022 وفي آذار/ مارس 2021 على ثقب إطارات سيارات خصوصية وكتابة عبارات عنصرية معادية للعرب في كفر قاسم، وكذلك تنفيذ اعتداء إرهابي، يوم 28 تموز/ يوليو 2019، تضمن إعطاب إطارات مركبات وشاحنات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في المدينة.