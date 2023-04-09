نابلس: مقتل شاب برصاص ملثمين

تداول فلسطينيون في مدينة نابلس البلدة القديمة، في منتصف ليل السبت - الأحد، مقطع فيديو مصوّر، فيه شاب مُصاب بعدة رصاصات جراء إطلاق النار عليه برصاص مجهولين، ووفقًا للمشهد المتداول فالشاب المُصاب قد فارق الحياة إلّا أن لا جهة رسمية حتى اللحظة تؤكد ذلك.

وادعت مصادر محلية في نابلس أن الشاب المُستهدف هو متخابر مع الاحتلال، ولهذا السبب تم إطلاق النار عليه.

وحضرت عناصر شرطة الأمن الوقائي الفلسطيني إلى مكان الحادثة، للتحقيق في تفاصيل الحدث، إلا أن تجمهّر الشبان في المكان كان سببا لأن تُطلق القوى الأمنية قنابل الغاز المسيّل للدموع عليهم.