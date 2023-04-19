الاحتلال يعتقل فتى بادعاء الاشتباه بتنفيذ عملية إطلاق نار بالشيخ جراح

قوات الاحتلال اقتحمت نابلس، قبيل فجر اليوم، واعتقلت فتى (15 عاما) من سكان مخيم عسكر في المدينة، بادعاء الاشتباه أنه نفذ عملية إطلاق نار في الشيخ جراح، ومصادر محلية تفيد باعتقال الشابين عبد الهادي خروشة وإبراهيم زمار

قوات الاحتلال في الشيخ جراح، أمس (أ.ب.)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل فجر اليوم، الأربعاء، مخيم عسكر في مدينة نابلس واعتقلت فتى (15 عاما) بادعاء الاشتباه أنه نفذ عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، أمس.

وادعى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان أن "المشتبه ربط نفسه بالعملية منذ التحقيق الأولي معه" في الشاباك.

وقالت مصادر محلية في مخيم عسكر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، هما عبد الهادي خروشة وإبراهيم زمار.

وأصيب مستوطنان حريديان في عملية إطلاق النار في الشيخ جراح، أمس. وذكرت تقارير أن إصابتهما متوسطة، وأن منفذ العملية انسحب من المكان إلى داخل الحي، وألقى سلاحه وهو بندقية من طراز "كارلو".

وأجرت قوات معززة من الشرطة والشاباك عمليات بحث واسعة عن منفذي عملية إطلاق النار في حي الشيخ جرا، وحاصرت بناية مخيم الصمود في الحي.