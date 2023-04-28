قوّات الاحتلال تقتحم جنين ومخيّمها: إصابة طفل واعتقال شابّين

أفادت مصادر محلية، بأن آلية تابعة لجيش الاحتلال، استُهدفت بعبوة محلية الصنع، أعقبها إطلاق نار مكثف باتجاه الآلية التي تواجدت في منطقة "الجابريات" على أطراف المخيم.

أُصيب طفل بجراح، واعتُقل شابّان، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت اشتباكات مسلّحة مع الشبان.

وأفادت مصادر محلية، بأن آلية تابعة لجيش الاحتلال، استُهدفت بعبوة محلية الصنع، أعقبها إطلاق نار مكثف باتجاه الآلية التي تواجدت في منطقة "الجابريات" على أطراف المخيم.

ودارت مواجهات عنيفة في أزقة وشوارع المخيم، أصيب خلالها طفل (14 عاما) بشظايا رصاص الاحتلال، نُقل على إثرها إلى مستشفى ابن سينا بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح عمارات ومنازل في مدينة ومخيم جنين، وأن دوي انفجارات كبيرة سمع في المخيم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

وأكد المصادر انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء بالمخيم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين باسل الحريري وعز بسام السعدي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

واكتُشف اقتحام قوة خاصة للاحتلال للمخيم، وبعيد اقتحامها بوقت وجيز، عزّزت قوات الاحتلال من تواجد قواتها وعناصرها، وأظهرت مقاطع فيديو آليا عسكرية، قدمت إلى محيط المخيم.

وبالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال، انقطع التيار الكهربائي عن مناطق في مدينة جنين.

وقالت "كتيبة جنين"، إن أفرادها اشتبكوا "مع قوات الاحتلال في أكثر من محور"، مشيرة إلى أنها استهدفتهم "بصليات من الرصاص والعبوات الناسفة".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن فلسطينييْن أُصيبا برصاص جيش الاحتلال، وزعمت أن الشخص الذي اعتُقل، "يُشتبه بضلوعه بالعمل بوسائل قتالية، وفي أنشطة إرهابية"، على حدّ وصفها.

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