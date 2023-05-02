غارات إسرائيلية على غزة وإطلاق قذائف من القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه شرع بشن غارات على مواقع في قطاع غزة المحاصر، وذلك وسط مساع دولية لاحتواء التصعيد. كتائب القسام تعلن التصدي لطائرات الاحتلال بصواريخ أرض-جو.

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، قصفا لمواقع في قطاع غزة المحاصر، وذلك في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع صوب المستوطنات المحاذية، وذلك على خلفية استشهاد الأسير خضر عدنان، فجر الثلاثاء، بعد أن خاض إضرابا عن الطعام دام 87 يوما.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وأعلن جيش الاحتلال أنه يوجه ضربة جوية لقطاع غزة، في الوقت الذي سمعت فيه انفجارات مدوية في غزة؛ وأفادت مصادر محلية في القطاع بأن طائرات الاحتلال ضربت موقعين في مدينة غزة، فيما ردت قذائف المقاومة بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه المستوطنات للقطاع، تبعها إطلاق رشقة صاروخيّة أخرى من القطاع المحاضر. https://t.me/arab48official/52783 وأعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، تصدي دفاعاتها الجوية لطيران الاحتلال الذي يغير على قطاع غزة، بصواريخ أرض-جو"، في حين أشارت تقارير إسرائيلية إلى استهداف خمسة مواقع لفصائل المقاومة في قطاع غزة. وبحسب المعلومات، فإن المواقع المستهدفة تشمل موقع قريش والبيدر ومبنى السفينة (سابقا) شمال غرب مدينة غزة. وجنوب قطاع غزة استهدفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ موقعا للمقاومة في مدينة خانيونس، بالإضافة إلى موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. على صلة وصيّة الشهيد خضر عدنان: لقد ذاب لحمي... لا تسمحوا للمحتلّ بتشريح جسدي

ومساء الثلاثاء، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر شاركت في مداولات أمنية عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمشاركة قادة الجيش والأجهزة الأمنية، أن جيش الاحتلال يستعد إلى شن هجمات واسعة وعنيفة في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ هجمات واسعة وعنيفة في قطاع غزة، ردا على إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون من القطاع والتي بلغ مجموعها نحو 40 قذيفة، مشيرة إلى أن الضغط الذي يمارسه مسؤولون في الائتلاف والمعارضة على الحكومة سيدفعها إلى تنفيذ "هجمات عنيفة"، رغم دعوات الوسطاء للتهدئة.

وطالب وزراء في حكومة نتنياهو بـ"استعادة الردع" و"أخذ زمام المبادرة" في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك إمكانية تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف قادة في فصائل المقاومة، "حتى لو كان ذلك يعني الشروع في عملية عسكرية محددة ، هدفها ضرب رؤوس" فصائل المقاومة.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يأخذ في الحسبان أن رده قد يؤدي إلى جولة تصعيدية قد تستمر عدة أيام وإطلاق المزيد من القذائف الصاروخية من قبل فصائل المقاومة في غزة، إلا أنه يخطط "للرد بقوة وعلى نطاق أوسع من المعتاد".

ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن مصدر سياسي مطلع على المداولات الأمنية (لم تسمه)، أن "الرد الإسرائيلي يتوقع أن يكون في أسرع وقت ممكن، وأن جولة التصعيد الحالية قد تستمر لأيام وربما أكثر"، وأشارت القناة إلى استعدادات الجيش الإسرائيلي لاحتمالات إطلاق صواريخ من لبنان من قبل فصائل فلسطينية.