حيفا: وقفة إسناد للأسير المريض وليد دقة واعتقال متظاهر

يشارك العشرات في وقفة إسناد للأسير المريض، وليد دقة، بمدينة حيفا، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية متظاهرا في المكان.

من الوقفة في حيفا (عرب 48)

نُظمت مساء اليوم، السبت، وقفة إسناد للأسير المريض، وليد دقة، في ساحة الأسير بمدينة حيفا، وذلك بدعوة من حراك حيفا وعائلة الأسير.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية التي دفعت بقوات إلى مكان الوقفة، المحامي أحمد خليفة من أم الفحم خلال مشاركته في الوقفة.

ورفع المشاركون في الوقفة صورا للأسير دقة، وشعارات تطالب بحريته وإطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية، وأخرى تدعو إلى الوحدة الوطنية.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالحرية للأسرى في السجون الإسرائيلية.

يتبع...