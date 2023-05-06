طولكرم: شهيدان برصاص الاحتلال إثر اقتحام مخيم عين شمس

استشهد الشابان سامر صلاح الشافعي (22 عامًا)، وقد أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن، وحمزة جميل خريوش (22 عامًا) وقد أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى، وذلك إثر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عين شمس، صباح اليوم السبت.

واقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، مخيم عين شمس، في طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة، بوصول الشهيدين سامر صلاح الشافعي، وحمزة جميل خريوش، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، وهما يبلغان من العمر 22 عاما، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، عقب اقتحام المخيم بتعزيزات عسكرية.

وأضافت، أن الشهيد الشافعي أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر والبطن، والشهيد خريوش أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

ووثق مقطع مصور تنكيل قوات الاحتلال بجثمان الشهيدين.

من جهتها، أشارت مصادر أمنية لـ"وفا"، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ابراهيم شلاش، قبل الانسحاب من مخيم طولكرم.

يذكر أن 110 شهداء ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلا، وسيدتان.