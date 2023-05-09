اشتباكات مع الاحتلال بالبلدة القديمة في نابلس

تسللت قوات الاحتلال للبلدة القديمة، حيث تم تفعيل صفارات الإنذار، فيما حاصرت القوات منزلا في حي الياسمينة وسط اشتباكات مسلحة.

اقتحمت قوات عسكرية خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، البلدية القديمة في نابلس، وسمع دوي انفجارات في المكان، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وعناصر من القوة الخاصة.

وتسللت قوات الاحتلال للبلدة القديمة، حيث تم تفعيل صفارات الإنذار، فيما حاصرت القوات منزلا في حي الياسمينة وسط اشتباكات مسلحة.

وبعد اكتشاف القوات الخاصة الإسرائيلية التي اقتحمت حارة القريون في البلدة القديمة، دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى نابلس وحاصرها من عدة محاور.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال تعمل في أكثر من مكان بالبلدة القديمة ومحيطها ولم تنسحب بشكل كامل، حيث اندلعت مواجهات في بعض المناطق وخاصة بالطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة.

وقالت "سرايا القدس- كتيبة نابلس" في بيان مقتضب: "تم توجيه ضربات مكثفة ومتتالية صوب قوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة بصليات من الرصاص".

ويأتي ذلك، فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن العملية العسكرية في نابلس تستهدف فلسطينيين نفذا هجومًا مؤخرا.

وأوضحت أن القوة العسكرية استهدفت المنزل المحاصر بمدينة نابلس بعدد من الصواريخ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إن " قوات الأمن تعمل في هذه الساعة في البلدة القديمة في نابلس، وتنفذ نشاطا عسكريا".