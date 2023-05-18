السلطات المحلية توقف الإضراب الاحتجاجي ضد "صندوق الأرنونا"

أعلن مركزا الحكم المحلي والمجالس الإقليمية اليوم، الخميس، عن إنهاء الإضراب الذي شرعوا فيه يوم الإثنين الماضي، احتجاجا على إقامة "صندوق الأرنونا"، وتقرر بدل ذلك "الاستعداد لتقديم التماسات إلى المحاكم بعد انتهاء إجراءات تشريع قانون التسويات" الذي يشمل قانون "صندوق الأرنونا".

وأضاف بيان المركزان أن "الصندوق لا يحقق الأهداف التي أقيم من أجلها، أي التعامل مع أزمة السكن، وواضح أنه تم دفعه لاعتبارات أخرى غير موضوعية. والحكم المحلي يعارض القانون بشكل قاطع، الذي يمس بالحكم الذاتي وصلاحيات وميزانيات السلطات المحلية".