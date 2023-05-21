انتشال جثة من كسارة في نوف هجليل

انتشلت طواقم إنقاذ خاصة جثة من كسارة في مدينة نوف هجليل، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة التي لم تتضح خلفيتها بعد.

من مكان انتشال الجثة (تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)

عُثر صباح اليوم، الأحد، على جثة شخص في كسارة بمدينة نوف هجليل، في الوقت الذي لم تعرف فيه هوية الجثة وخلفية الوفاة.

واستدعيت طواقم إنقاذ خاصة إلى المكان، حيث جرى انتشال الجثة بعد الوصول إليها من ارتفاع 20 مترا وفي ظل ظروف وتضاريس معقدة؛ حسبما ورد في بيان لسلطة الإطفاء والإنقاذ.

وذكرت أن طواقمها استخدمت معدات خاصة أثناء النزول وحتى الوصول إلى الجثة.

وأحيلت الجثة إلى طاقم طبي تواجد في المكان، والذي لم يكن أمامه سوى إقرار الوفاة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة التي لم تتضح خلفيتها بعد.