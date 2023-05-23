الشرطة الإسرائيلية تنفذ حملة اعتقالات واسعة في صندلة

اقتحمت الشرطة والوحدات الخاصة وعناصر من جهاز الأمن العام (الشاباك) بلدة صندلة في منطقة مرج ابن عامر، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، كما اعتقلت عددا من سكان البلدة وحولتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

شنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة صندلة، تخللها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

واقتحمت عناصر الشرطة والوحدات الخاصة وعناصر من جهاز الأمن العام (الشاباك) صندلة في منطقة مرج ابن عامر، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، كما اعتقلت عددا من سكان البلدة وحولتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وأظهرت المعلومات الأولية بأن من بين المعتقلين من عائلة عمري: أحمد عبد، وعمر الجمال، ومحمد أكرم، ومهند جهاد، ونديم، ويمان، ومحمد وجيه، وعبد الله الأحمد، كما أن الغالبية العظمى من المعتقلين هم شبان أصدقاء الشهيد ديار العمري.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 14 شخصا من البلدة، حيث أتت هذه الاعتقالات على خلفية الحراك والاحتجاجات التي تشهدها البلدة عقب مقتل الشهيد ديار العمري (20 عاما) برصاص دنيس موكين (32 عاما) من القرية الزراعية "موشاف غان نير".

والأحد، مددت محكمة الصلح في الناصرة، اعتقال موكين قاتل الشاب العمري، للمرة الثالثة، لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق في الجريمة.

ونظمت عائلة الشهيد العمري وأهالي صندلة وقفة احتجاجية غاضبة أمام مبنى المحكمة المركزية في الناصرة، وذلك بالتزامن مع موعد بدء محاكمة القاتل موكين.

ودعا والد الشهيد ديار، أحمد العمري، إلى مواصلة الاحتجاجات وملاحقة القاتل، مشيرا إلى أن محامي القاتل يسعى إلى تحويل الملف لقضية أمنية ضد ابنه وأنه ارتكب جريمة القتل "دفاعا عن النفس".