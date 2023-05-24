مواجهات واشتباكات في مناطق مختلفة بالضفة

في منطقة جنين، اندلعت اشتباكات بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين، فيما تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار خلال اقتحام بلدة جبع.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء، مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في مخيم الجلزون ونابلس ومخيم نور شمس، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مناطق جنين، وجنين، ورام الله.

ودوت صافرات الإنذار في مخيم نور شمس بطولكرم لتحذر من اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، في وقت تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار خلال انسحابها من حي المعاجين بنابلس.

اعتقالات واشتباكات في نابلس وجنين

وفي منطقة جنين، اندلعت اشتباكات بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين، فيما تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار خلال اقتحام بلدة جبع.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز تجاه منازل الفلسطينيين في مخيم الجلزون قضاء رام الله، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها للمخيم، حيث تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من قبل مجموعة من المسلحين دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين كرم وحكيم الهدهد عقب اقتحام منزل عائلتهما ببلدة جبع، كما اعتقلت الجريح أحمد أبو عزيز ووالده محمد أبو عزيز عقب اقتحام منزلهما بالحي الشرقي في المدينة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خليل أبو غضيب وبهاء الطيان عقب اقتحام منزليهما في المدينة، فيما إطلاق مسلحون النار على قوات الاحتلال خلال انسحابها من حي المعاجين.

17 عملا مقاوما في الضفة

ونفذ فلسطينيون خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17 عملا مقاوما ضد أهداف إسرائيلية بالضفة الغربية والقدس، شملت 3 عمليات إطلاق نار، وعمليتي تصدي لاعتداءات المستوطنين، واندلاع المواجهات في 7 نقاط.

وأوضح مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، في تقريره اليومي، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار صوب جنود الاحتلال بشكل متكرر في قباطية بجنين، فيما تصدى مواطنون للمستوطنين في عزون بقلقيلية، وحطموا مركباتهم.

وفي نابلس، أطلق مسلحون النار صوب الاحتلال في مخيم بلاطة، وتصدى المواطنون للمستوطنين في حوارة وحطموا مركباتهم، ما أدى لإصابة مستوطن بجروح.