أريحا: مصابون في مواجهات إثر اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

اقتحمت قوات معززة من الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا، فيما اندلعت مواجهات تصديا لها ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.

أصيب فلسطينيون بجروح في مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس.

وفي التفاصيل، فإن شابين أصيبا بالرصاص الحي، فيما اعتقل آخر خلال مواجهات عنيفة اندلعت تصديا لاقتحام آليات وجيش الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان والمنازل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال تمنع دخول الطواقم الطبية إلى داخل المخيم بعد ورود أنباء عن وجود عدة إصابات.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم، وحاصرت منزلا.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت طائرات مسيرة في أجواء المخيم، فيما أظهرت توثيقات مصورة اقتحام جرافات عسكرية للمخيم.

وأقدمت جرافات الاحتلال على إغلاق طرق فرعية مؤدية إلى مخيم عقبة جبر بالسواتر الترابية.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن اقتحام قوات الاحتلال للمخيم جاء بغية تنفيذ عملية واسعة بادعاء "اعتقال عدد من المطلوبين الفلسطينيين".