غزة: انفجار "عرضيّ" في موقع للمقاومة

أصوات انفجارات دوت مساء اليوم الجمعة، في مواقع للمقاومة في قطاع غزة، فيما لم تعرف حتى الساعة أسباب الانفجارات واندلاع النيران.

دوت أصوات انفجارات مساء اليوم الجمعة، في مواقع للمقاومة في قطاع غزة، فيما لم تعرف حتى الساعة أسباب الانفجارات واندلاع النيران.

وهرعت قوات الإسعاف والدفاع المدني إلى مواقع الانفجارات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن وقوع انفجار في موقع للمقاومة غربي مدينة غزة قبل قليل، والأجهزة المختصة تتابع الحدث.

وسمع دوي الانفجارات في المستوطنات المحيطة في القطاع، وكذلك في مدينة سديروت.

وبعد وقت وجيز، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن "الانفجار العرضي الذي وقع في موقع للمقاومة غرب مدينة غزة، لم يسفر عن وقوع إصابات"، مشيرا إلى أن "الأجهزة المختصة من الشرطة والدفاع المدني، تتخذ الإجراءات اللازمة في موقع الحادث".