نشوب 220 حريقًا وانقطاعات واسعة للكهرباء بفعل درجات حرارة قياسيّة

نشبت عشرات الحرائق في البلاد؛ كما شهدت مدن وبلدات انقطاعات للتيار الكهربائي، إثر الضغط الهائل بفعل درجات حراراة قياسية مُسجّلة.

نشب 220 حريقًا على الأقلّ في البلاد، اليوم الجمعة، وشهدت بلدات ومدن عدّة انقطاعات للكهرباء، إثر الضغط غير المعتاد، بسبب درجات الحرارة الخماسينيّة.

وأفادت سلطة الإطفاء بأنه بحلول الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم؛ اندلع نحو 220 حريقا في مناطق مفتوحة في جميع أنحاء إسرائيل، بدون وقوع إصابات.

وسُجِّلت درجات حرارة قياسية في عدة بلدات، وطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، التي تجاوزت معدلها العامّ، بعدة درجات مئوية.

ولفتت سلطة الإطفاء إلى أن عشرات فرق الإطفاء تعمل لإخماد النيران، بمساعدة 14 طائرة إطفاء على الأقلّ.

نشوب عشرات الحرائق في البلاد بسبب حالة #الطقس pic.twitter.com/ebFJciQhTW — موقع عرب 48 (@arab48website) June 2, 2023

وأشارت سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى أن الحرائق طالت مناطق الشمال والساحل والمركز والجنوب.

وتسببت الحرائق بوقوع أضرار مادية، واشتعلت النيران فى أحد المنازل في جنوب البلاد، إضافة إلى عدد من السيارات.

من أحد المواقع التي نشبت فيها حرائق. pic.twitter.com/0rtt2imG5e — موقع عرب 48 (@arab48website) June 2, 2023

وفي الوقت ذاته، تسبّب الحمل الهائل على التيار الكهربائي، بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد، إذ عمدت الشركة التي تدير نظام الكهرباء، إلى قطع التيار الكهربائي في عدة أماكن؛ بسبب الطقس القاسي.

وأوضحت أنها ترى أن نقص الكهرباء، يعود إلى حالة الطقس، وارتفاع استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر، وصعوبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة. بالإضافة إلى أن هناك عدة أعطال في محطات توليد الكهرباء، بحسب ما أ,ردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني.

وطلبت الشركة من الجمهور توفير الكهرباء.

وانقطعت الكهرباء في وسط تل أبيب، وبيتاح تكفا، وحولون، وهرتسليا. كما أفاد سكان بقطع الكهرباء في مناطق بعكا وحيفا، ولاحقًا تم تسجيل ذلك أيضًا في بئر السبع. وكان انقطاع الكهرباء مؤقتا في بعض البلدات، وعاد بعد نحو 40 دقيقة.

والسبت الماضي، نشبت عشرات الحرائق كذلك، فعل حالة الطقس التي شهدتها البلاد.