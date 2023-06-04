إصابتان خطيرتان بجريمتي إطلاق نار في رهط وعبلين

أسفرت جريمتا إطلاق نار ارتُكبتا في رهط وعبلين، عن إصابة شابين بجراح خطيرة، نُقلا على إثر ذلك إلى مشفيين، لاستكمال تلقي العلاج.

أُصيب شابان بجراح خطيرة، إثر تعرّضهما لإطلاق نار بجريمتين ارتُكبتا في مدينة رهط وبلدة عبلين، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وفي عبلين، أُصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما، بجراح خطيرة، إثر تعرّضه لإطلاق نار في البلدة.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى مشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج.

وفي رهط، أُصيب شاب يبلغ من العمر 23 عامًا بجراح خطيرة، إثر تعرّضه لإطلاق نار في حيّ رقم 3 في المدينة.

ونقل طاقم طبيّ الشاب المصاب إلى مستشفى "سوروكا"، لاستكمال تلقي العلاج.

وقُتل إسماعيل الشمالي، وهو في الأربعينات من عمره، وأصيب فتى بجروح في جريمة إطلاق نار بحي الجواريش في الرملة، فيما أصيب شخص بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار أخرى في بلدة تل السبع بمنطقة النقب، مساء السبت.

وبجريمة قتل الشمالي، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 81 قتيلا بينهم 6 نساء وطفلان.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.