المتابعة تعلن الإضراب العام الجمعة وتدعو للتظاهر ضد العنف والجريمة في البلدات العربية

لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تعلن الإضراب الشامل احتجاجا على جرائم القتل المستشرية في المجتمع العربي، وتدعو إلى التظاهر في البلدات العربية، يومي الجمعة والسبت، تنديدا بالجريمة التي حصدت أرواح 91 قتيلا منذ مطلع العام الجاري.

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الإضراب العام في المجتمع العربي، يوم غد، الجمعة، احتجاجا على جرائم القتل المستشرية، كما دعت إلى التظاهر في البلدات العربية يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك في أعقاب الجريمة التي ارتكبت اليوم، الخميس، في يافة الناصرة وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص.