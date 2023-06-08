5 قتلى في يافة الناصرة و3 إصابات في كفر كنا ووادي عارة بجرائم إطلاق نار

قتل 5 أشخاص في جريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة، وأصيب شاب وطفلة بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية كفر كنا، وأصيب شاب في منطقة وادي عارة بجروح خطيرة بجريمة إطلاق ناربعد ظهر اليوم الخميس.

من مكان الجريمة بكفر كنا، اليوم

قُتل 5 أشخاص في جريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة، كما أصيب شاب وطفلة بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية كفر كنا، وأصيب شاب في منطقة وادي عارة بجروح خطيرة بجريمة إطلاق نار، بعد ظهر اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، أقر الأطباء في المستشفى الإنجليزي بمدينة الناصرة وفاة 5 أشخاص من يافة الناصرة جرى نقلهم إليه إثر إصابتهم بجروح حرجة بعد إصابتهم بعيارات نارية أطلقت من سلاح أوتوماتيكي من قبل مجهول في يافة الناصرة.

وعُثر، في وقت لاحق، على سيارة محروقة بالقرب من موقع الجريمة، ويعتقد أنها تعود للمشتبه بإطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام أن المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير توجها إلى يافة الناصرة.

وفقا لمصادر طبية في كفر كنا فإن الطاقم الطبي التابع لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" قدم العلاجات الأولية لطفلة (3 أعوام)، ولشاب (30 عاما)، وصفت إصابتهما بأنها خطيرة، ونقلا لاستكمال العلاج في مستشفى "بوريا".

وفي أم الفحم، أصيب شاب، بعد ظهر اليوم، بجروح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار في أحد الأحياء، ونقل الشاب بمركبة خصوصية إلى مفرق البيار (ميعامي) في وادي عارة، ومن ثم تم تحويله إلى المستشفى لمتابعة العلاجات الطبية اللازمة.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن المصاب، في الثلاثينيات من عمره، أصيب جريمة إطلاق نار بعد شجار حدث في أحد أحياء المدينة تخلله إطلاق نار.

وفتحت الشرطة ملفات للتحقيق في ملابسات الجرائم الثلاث، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.

من مكان الجريمة بيافة الناصرة، اليوم

ومساء أمس الأربعاء، قتل الشاب أيمن فاضل زعبي من قرية سولم في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، فيما أصيب آخران بجروح خطيرة إثر جريمتي إطلاق نار وطعن في دير حنا ويافا.

من مكان الجريمة بكفر كنا، اليوم

91 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبجريمة قتل 5 أشخاص في يافة الناصرة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 91 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.