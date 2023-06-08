مصر: مصرع شاب روسيّ في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل الغردقة

أعلنت وزارة البيئة المصرية، وقوع "هجوم من سمكة قرش من نوع النمر (Tiger Shark) على أحد رواد الشاطئ مما أدى الى وفاته"، وذلك في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

لقي شاب روسي حتفه، في هجوم لسمكة قرش، قبالة سواحل، مدينة الغردقة المصريّة، المطلّة على البحر الأحمر، وفق ما أفادت مصادر رسمية، اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة البيئة المصرية، وقوع "هجوم من سمكة قرش من نوع النمر (Tiger Shark) على أحد رواد الشاطئ مما أدى الى وفاته"، وذلك في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وفي حين لم تحدد الوزارة تفاصيل بشأن الضحية، أكدت وسائل إعلام في موسكو، أنه روسي في العقد الثالث.

ونقلت وكالة "تاس" عن القنصل العام لروسيا في الغردقة، فيكتور فوروباييف، قوله: "قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر، بالتوقيف المحلي، وقع هجوم من سمكة قرش قبالة ساحل دريم بيتش" في الغردقة، ما "أدى إلى وفاة مواطن روسي هو ف. ي. بوبوف، المولود في العام 1999".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الضحية، "لم يكن سائحا، بل مقيما دائما في مصر".

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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع، شريط فيديو، قالوا إنه ملتقط من ساحل الغردقة لدى وقوع الحادث.

ويظهر الشريط شخصا يصارع في عرض البحر، قبل أن تطفو على سطح الماء قربه، زعانف القرش الذي قام بمهاجمته.

"سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش"

ويُسمع في الخلفية صوت امرأة، وهي تصرخ: "يا الهي ما هذا؟!"، مترافقا مع نداءات استغاثة من بعيد. وبعد لحظات، اختفى القرش والرجل تحت الماء.

وأكدت وزارة البيئة، أن فرقها المختصة قامت بـ"صيد السمكة المتسببة في الحادث لفحصها"، وذلك "في ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث، وحقيقة سابقة وقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقا".

وأشارت إلى أنها ستسعى إلى تحديد "الأسباب المحتملة" للهجوم، مؤكدة تعليق كل الأنشطة المائية في المنطقة ليومين، اعتبارا من الجمعة، وذلك في إطار "البروتوكولات الدولية المطبقة".

وتعيش أسماك القرش في البحر الأحمر، لكنها قليلا ما تهاجم السائحين، إلا في حال تجاوز الحدود المسموح بها.

(Getty Images)

وأدى هجوم مماثل لسمكة قرش في تموز/ يوليو 2022، إلى مصرع سائحتين؛ نمساوية ورومانية.

وفي عام 2018، عّثر على بقايا جثة سائح تشيكي على أحد شواطئ مدينة مرسى علم، المطلة على البحر الأحمر، بعدما أكد مسؤول أنه قرر السباحة في منطقة توجد فيها أسماك قرش.

وفي 2015 قُتل سائح ألماني خمسيني، بعدما هاجمته سمكة قرش، حين كان يسبح خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية، جنوب شرق البلاد.