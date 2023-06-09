إصابة جندي إسرائيلي وإطلاق النار على فلسطيني قرب رام الله

أصيب جندي إسرائيلي بجروح في حادثة دهس، وشاب فلسطيني بعد أن أطلق الجنود النار عليه في حاجز رنتيس، غرب رام الله، فجر اليوم الجمعة.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن أحد الجنود حاول إيقاف مركبة "تبين فيما بعد بأنها مسروقة" خلال خروجها من الحاجز باتجاه رام الله، فرفض السائق التوقف ودهس الجندي وأصابه بجروح وصفت بأنها بين متوسطة وطفيفة.

وأعقب ذلك إطلاق الجنود النار على سائق السيارة فأصابوه بجروح، ولم يعرف مصيره لغاية الآن.