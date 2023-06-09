الخارجية الصينية: الرئيس الفلسطيني يزور الصين من 13 إلى 16 حزيران

يقوم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بزيارة دولة الصين الأسبوع القادم، حسبما ذكرت بكين، الجمعة، بعد إعلانها استعدادها لتسهيل محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيزور الصين من 13 إلى 16 حزيران/ يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الصيني، شي جينبينغ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ إنه "بدعوة من الرئيس شي جينبينغ، سيقوم رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، بزيارة دولة الصين من 13 حزيران/ي ونيو إلى 16 من الشهر ذاته".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أوردت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أنه بعد أن نجحت الصين في التوسط بين السعودية وإيران، فإنها تسعى لتقديم نفسها وسيطا إقليميا، إذ عرضت على الفلسطينيين والإسرائيليين التوسط لإجراء محادثات سلام بينهما.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن وزير الخارجية الصيني، تشن غانغ، أبلغ نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني، خلال محادثات هاتفية، بأن بلاده مستعدة للمساعدة في تسهيل محادثات سلام.

وأضافت أن غانغ دعا، في حديثه لوزير الخارجية الإسرائيل إيلي كوهين، لبدء خطوات لاستئناف محادثات السلام، مؤكدا أن بلاده مستعدة لتوفير التسهيلات لذلك.

وفي محادثته مع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ورد أن تشن قال إن بكين تدعم استئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى أن الوزير الصيني شدد في كلا المكالمتين على أن بلاده ستعمل على إجراء المحادثات على أساس تنفيذ "حل الدولتين".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن تشين غانغ أكد لنظيره الفلسطيني، المالكي، والإسرائيلي، كوهين، أن "الصين قلقة إزاء التوترات الحالية بين فلسطين وإسرائيل، وإن المهمة العاجلة المطروحة الآن هي إدارة الموقف لمنع تصعيد النزاعات أو حتى خروجها عن نطاق السيطرة".

وأضاف المتحدث أن "الصين تشجع فلسطين وإسرائيل على إظهار الشجاعة السياسية والتحرك نحو استئناف محادثات السلام، والصين على استعداد لتقديم التسهيلات لتحقيق هذه الغاية".

وتوسطت الصين مؤخرًا في اتفاق تاريخي بين السعودية وإيران، إذ التقى وزيرا خارجية البلدين في بكين في وقت سابق من نيسان/ أبريل، وهو اجتماع على أعلى مستوى بين الجانبين منذ أكثر من سبع سنوات.