قلنسوة: تظاهرة وإغلاق شارع رئيسي دفاعا عن الأرض والمسكن

نظمت تظاهرة احتجاجية على شارع 57 قرب مدينة قلنسوة، جرى خلالها إغلاق الشارع أمام حركة السير دفاعا عن الأرض والمسكن.

أغلق العشرات من أهالي قلنسوة والمنطقة مساء اليوم، السبت، شارع 57 الرئيسي بالقرب من المدينة خلال تظاهرة احتجاجية ضد سياسة السلطات الإسرائيلية والتضييق على الأرض والمسكن.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة السلطات الإسرائيلية وخصوصا اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التي سلمت عشرات أوامر الإخلاء والغرامات المالية لأصحاب أراض ومنشآت في قلنسوة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد سياسة التضييق على الأرض والمسكن، وأخرى ضد الشرطة التي وصفوها بأنها تحمي جرافات وآليات الهدم، وفي الوقت ذاته تحمي المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في قلنسوة، أحمد غزاوي، لـ"عرب 48"، إن "هذه التظاهرة ستكون بداية الاحتجاج في قلنسوة، وهي جزء من الحراك الشعبي في المثلث الجنوبي الذي لن يتوقف حتى يزول الخطر عن أراضي المثلث".

وقال عبد الرحيم عودة من قلنسوة، لـ"عرب 48"، إن "الحكومات الإسرائيلية تبين لنا أنه لا فرق بين يسار ويمين، الكل متفق على سرقة أراضي العرب. هذه الحكومة هي عنصرية صحيح ولكن استمرارية لسياسات الحكومات السابقة".

وأكد "لن يكون هناك تأثير إلا من خلال إغلاق الشوارع، وتعكير حياة المواطنين في المنطقة".