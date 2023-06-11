إصابتان إحداهما خطيرة لشابين من يافا بجريمة إطلاق نار في تل أبيب

أُصيب شخصان من يافا بجراح متفاوتة الخطورة، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في مدينة تل أبيب، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، بإصابة شخصين، بجراح "في حادث عنف في حديقة عامّة، في شارع في تل أبيب".

وقدّم الطاقم الطبيّ الإسعافات الأولية لأحد المصابيْن، وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، ثمّ نقله إلى مستشفى "فولفسون" في حولون، جنوب تل أبيب، لاستكمال تلقّي العلاج.

وأوضح بيان صدر عن الطاقم الطبيّ، أن المصاب الآخر، والذي أُصيب بجراح متوسطة، قد نُقل من المكان، بشكل ذاتيّ.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "عندما وصلنا إلى مكان الحدَث، رأينا الجريح ملقى في الحديقة العامّة، وهو واعٍ، ويعاني من إصابة في جسده، وقد قدّمنا ​​له العلاج الطبيّ الذي شمل التضميد، وقُمنا بنقله في سيارة إسعاف مخصَّصة للعناية المكثّفة إلى المستشفى، فيما كانت حالته خطيرة".

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