بيت أمر: قتيلان وإصابات جراء إطلاق نار إثر شجار عائلي

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن شابين اثنين قتلا الليلة، وأصيب عدد آخر بإطلاق نار في بلدة بيت أمر، حيث توجهت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى البلدة وشرعت إجراءات البحث والتحري.

قتل سامر وإبراهيم اخليل في مطلع العشرينيات من عمرهما، وأصيب عدد أخر بالرصاص الحي، منتصف الليل، إثر تجدد شجار عائلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأقدم مجهولون يستقلون مركبة على إطلاق النار باتجاه تجمع لعائلة اخليل، في بلدة بيت أمر ما أدى لإصابة 8 أشخاص بجراح اثنين منهم إصابتهما خطرة للغاية، أعلن عن وفاتهما لاحقا.

وعملت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني على إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفيات الخليل، لتلقي العلاج.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن شابين اثنين 22 عاما و24 عاما قتلا الليلة، وأصيب عدد آخر بإطلاق نار في بلدة بيت أمر، حيث توجهت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى البلدة وشرعت إجراءات البحث والتحري.

وتشهد مناطق الضفة الغربية، ارتفاعا في جرائم إطلاق النار وأحدث العنف التي يتخللها إطلاق نار، حيث قتل منذ مطلع العام الحالي 19 شخصا في جرائم وحوادث عنف مختلفة.