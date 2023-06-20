إصابة حرجة لعامل سقط عليه جسم ثقيل وسط البلاد

أسفر حادث عمل عن إصابة عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله بورشة بناء في مدينة بني براك، وسط البلاد، اليوم.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب عامل (30 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله بورشة بناء في مدينة بني براك، وسط البلاد، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 10:34، عن إصابة عامل من جسم ثقيل خلال عمله بورشة بناء في بني براك. وقدمت الطواقم الطبية في المكان وقدّمت العلاجات الأولية لعامل (30 عاما) وصفت حالته بالخطيرة مع إصابة بالرأس، ونُقل بعدها إلى مستشفى (بيلنسون) لاستكمال العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).