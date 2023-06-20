مصرع رضيعة إثر نسيانها داخل سيّارة في عكّا

تم إقرار وفاة رضيعة، عمرها عام وشهرين من عكا، كانتا منسية في سيارة في مدينة عكا، اليوم الثلاثاء؛ وقد أُقرت الوفاة في المركز الطبي للجليل في نهريا.

لقيت رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا، مصرعها، مساء اليوم الثلاثاء، إثر نسيانها داخل سيّارة، في مدينة عكّا.

وذكر طاقم طبي في بيان أنه "تم إقرار وفاة رضيعة، عمرها عام وشهرين من عكا، كانتا منسية في سيارة".

وقال المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، إنه "تم إحضار الرضيعة من قبل (طاقم طبي) أثناء عمليات إنعاش، والتي بدأت في الميدان، واستمرت من قبل الفرق الطبية في غرفة العلاج المكثّف".

وأضاف البيان أن الرضيعة، وصلت للمشفى "بحالة حرجة، بدون نبض وبدون تنفُّس، وإن عمليات الانعاش تضمنت تقديم العلاج الطبيّ، وتبريد الجسم، والتنفس، ولكن للأسف كان على الطاقم الطبيّ، إقرار وفاتها"، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياتها بالفشل.