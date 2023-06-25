وحدات القمع تقتحم قسما بـ"عوفر" وتنكل بالأسرى

بحسب ما أكد نادي الأسير في بيان أصدره، اليوم الأحد، فإن قوات القمع "المتسادا"، و"اليماز"، اقتحمت قسم 21 في سجن عوفر، وأجرت تفتيشات، وسط حالة من التوتر التي تسود الأقسام.

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قسم (21) في سجن "عوفر"، وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيه وقام عناصرها بالتنكيل في الأسرى والعبث بمقتنياتهم.

وبحسب ما أكد نادي الأسير في بيان أصدره، اليوم الأحد، فإن قوات القمع "المتسادا"، و"اليماز"، اقتحمت قسم 21 في سجن عوفر، وأجرت تفتيشات، وسط حالة من التوتر التي تسود الأقسام.

حماس تحذر من تداعيات حرب الاحتلال ضد الأسرى

حذرت حركة حماس، الاحتلال من تداعيات حربه وعدوانه المتواصل ضد الأسرى والأسيرات في سجونه، مؤكدةً أن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم، ولن تكسر من إرادتهم وصمودهم.

جاء ذلك في بيان للحركة في الذكرى السنوية السابعة عشر لعملية "الوهم المتبدد"، التي تم بموجبها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا.

وأكدت حماس على الوفاء للأسرى الفلسطينيين، موضحة أن تحريرهم من سجون الاحتلال على رأس أولويات المقاومة التي باتت أقرب من فرض معادلة وفاء جديدة تبدد فيها أوهام الاحتلال وقادة حكومته الفاشية.

ودعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى مزيد من الوحدة والتلاحم، في مواجهة مخططات الاحتلال وعدوانه.

وطالبت الأمتين العربية والإسلامية إلى مواصلة تضامنهم ودعمهم لنضال الشعب الفلسطيني وقضية الأسرى العادلة، مشددة على ضرورة تحرك كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية من أجل الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه ضد الأسرى والإفراج عن الأطفال والنساء المرضى في سجونه.