قتيل ومصاب بجريمة إطلاق نار في شفاعمرو بأول أيام العيد: قتيلان في المدينة خلال ساعات

تأتي جريمة القتل في شفاعمرو، والتي ارتُكبت في أول أيام العيد، بعد ليلة دامية، قُتل فيها 3 أشخاص بجرائم إطلاق نار ارتُكبت في رهط، وشفاعمرو، وبلدة كفر كنا؛ كما أُصيب 5 آخرون، أحدهم فتى في بلدات أخرى.

قُتل شخص وأُصيب آخر بإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في شفاعمرو، اليوم الأربعاء، أوّل أيام عيد الأضحى، لتشهد المدينة بذلك جريمتي قتل، خلال أقل من 24 ساعة.

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربيّ منذ مطلع العام الجاري، إلى 103 قتلى، بينهم 6 نساء، وشابّة، وطفلان.

يأتي ذلك بعد ليلة دامية، قُتل فيها 3 أشخاص في جرائم إطلاق نار ارتُكبت في مدينتي رهط في النقب، وشفاعمرو، وبلدة كفر كنا؛ كما أُصيب 5 آخرون، أحدهم فتى، في 4 جرائم أخرى، ارتُكبت مساء الثلاثاء، في الطيبة، والطيرة، وإكسال، وكفر قرع، عشيّة العيد الأضحى، لتصل بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربيّ منذ مطلع العام الجاري، إلى 102 قتيل، بينهم 6 نساء وشابّة وطفلان.

وأسفرت الجرائم التي ارتُكبت الليلة الماضية، مجتمعة، عن مقتل 3 أشخاص في رهط وشفاعمرو وكفر كنا، وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة في كفر قرع وإكسال والطيبة، في حين أُصيب اثنان آخران، أحدهما قاصر (16 عاما)، بجراح متوسطة الخطورة، أحدهما في الطيرة (من جرّاء جريمة طعن) وآخر أُصيب في الجريمة ذاتها التي ارتُكبت في كفر قرع.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، بأنّ "لا علامات حياة"، تظهر على شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، ليقرّ الطاقم وفاته.

وأوضح الطاقم أنه تمّ نقل مصاب آخر من مكان ارتكاب الجريمة، فى حالة تتراوح بين المتوسطة والخطيرة.

وقال أحد أفراد الطاقم: "عندما وصلنا إلى مكان الحدث، رأينا الصاب ملقى (على الأرض) فاقدا للوعي، وبدون نبض وبدون تنفُّس، مع إصبات اخترقت جسده"، من جرّاء الإصابة بإطلاق النار.

وأضاف: "أجرينا فحوصات طبية لكن إصابته كانت حرجة جدا واضطررنا إلى إعلان وفاته".

وأُصيب الشاب أمير سواعد، ابن الثالثة والعشرين عاما، بجراح حرجة، من جرّاء إطلاق نار استهدفه في شفاعمرو، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء. وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بأن سواعد نُقل إلى المشفى، بالتزامن مع إجراء عمليات إنعاش له؛ غير أن محاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشل، لتُقرَّ وفاته في مشفى "رمبام" في حيفا.

وقبل أن تُقَرّ وفاته، قال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن المصاب، "كان ملقى (على الأرض) في الشارع، وهو فاقد للوعي، ويعاني من إصابة اخترقت جسده، وقد قدمنا ​​له العلاج الطبيّ، وأجرينا له عمليات إنعاش، وتم نقله إلى المشفى في سيارة للعناية المركزة، بالتزامن مع عمليات الإنعاش، حيث كان في حالة حرجة".

إطلاق نار على سيارة استقلّها ابنا رئيس المجلس المحليّ في طوبا الزنغرية

وفي سياق ذي صلة، عمد أشخاص إلى إطلاق النار على سيارة ابن رئيس المجلس المحليّ في طوبا الزنغرية، وسام عمر، فجر اليوم.

وأعلنت الشرطة في بيان أصدرته، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أنه عند "نحوالساعة 3 فجرا، ورد بلاغ عن إطلاق نار على سيارة نجل عضو بارز في مجلس طوبا الزنغرية"، مشيرة إلى أن "السيارة تعرّضت لأضرار، دون وقوع إصابات".

وذكرت أن عناصرها وصلوا إلى مكان ارتكاب الجريمة، و"بدأوا في جمع النتائج، والمسح، لتحديد مكان المشتبه بهم في إطلاق النار، وشرعوا في التحقيق في ملابسات القضية".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن ملثّمين، قد أطلقوا النار على سيارة كان فيها ابنا رئيس المجلس المحلي في البلدة.

وتظاهر آلاف من أبناء المجتمع العربي في مدينة حيفا، السبت، تنديدا بجرائم القتل وتواطؤ الشرطة، ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام وحتّى اليوم، إلى 102 قتيل، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة إلى القضاء.