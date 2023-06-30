إصابتان إحداهما حرجة بإطلاق نار في كفر عقب

أُصيب شابان بجراح، وُصفت جراح أحدهما بالحرجة، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في كفر عقب، شمال القدس المحتلة، مساء اليوم، الجمعة.

وأفاد طاقم طبيّ إسرائيليّ، بأن المصاب بجراح خطيرة، قد وصل إلى حاجز قلنديا، ومن هناك نُقل إلى مشفى "هداسا" في القدس.

وأوضح الطاقم أن المصاب بجراح خطيرة، شاب يبلغ من العمر 20 عاما، وقد تمّ تخديره، وإيصاله بجهاز تنفُّس اصطناعيّ.

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