إصابتان إحداهما حرجة بإطلاق نار في كفر عقب

أُصيب شابان بجراح، وُصفت جراح أحدهما بالحرجة، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في كفر عقب، شمال القدس المحتلة، مساء اليوم، الجمعة.
وأفاد طاقم طبيّ إسرائيليّ، بأن المصاب بجراح خطيرة، قد وصل إلى حاجز قلنديا، ومن هناك نُقل إلى مشفى "هداسا" في القدس.
#فيديو آخر من موقع الجريمة التي ارتُكبت في #كفر_عقب— موقع عرب 48 (@arab48website) June 30, 2023
التفاصيل والتطورات: https://t.co/oKkoI2lwis pic.twitter.com/4EiMXNisBZ
وأوضح الطاقم أن المصاب بجراح خطيرة، شاب يبلغ من العمر 20 عاما، وقد تمّ تخديره، وإيصاله بجهاز تنفُّس اصطناعيّ.
من موقع الجريمة التي ارتُكبت في #كفر_عقب— موقع عرب 48 (@arab48website) June 30, 2023
التفاصيل والتطورات: https://t.co/oKkoI2lwis pic.twitter.com/x9IPiCqRwX
تفاصيل أوفى تباعا...
التعليقات